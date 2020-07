Aleksandra Domańska o swoich oszczędnościach i rozstaniu z partnerem. "Nie jest tak, że mam oszczędności na lata"

Aktorka jest jedną z tych gwiazd, które nie zakrzywiają rzeczywistości. Nie boi się pokazać w swoich mediach społecznościowych bez makijażu, jak wygląda po ćwiczeniach, oraz że jej ciało wcale nie jest idealne. A najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że robi to, by pokazać, że nasze ciała powinny być nieidealne, a my powinniśmy je takimi akceptować.