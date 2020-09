Aleksandra Kuligowska z "Top Model" została mamą. Urodziła chłopca i nadała mu tradycyjne imię

Aleksandra Kuligowska z "Top Model" – dziecko

Aleksandra Kuligowska to kolejna uczestniczka "Top Model", która nie stała się gwiazdą wybiegów czy sesji zdjęciowych. Mało której z osób zaproszonych do programu działa w branży. Mimo to kolejna edycja znów przyciągnęła tłumy. Aspirujący modele i modelki wspierają tym razem dawni uczestnicy show, Karolina Pisarek i Jakob Kosel. Oni, jako nieliczni, wykorzystali swoje 5 minut sławy.