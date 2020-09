Siostra Nayi Rivery związała się z jej byłym mężem. Teraz prosi, by tego nie oceniać

Nickayla Rivera i Ryan Dorsey

To odpowiedź dziewczyny na krytykę, jaka na nią spadła po publikacji jej wspólnych zdjęć z tatą 5-latka. "To, czego się nauczyłam, to okazywać współczucie, nie oceniać innych i nie traktować życia jak coś pewnego i danego raz na zawsze. I mam nadzieję, że wy też to robicie" – zaapelowała w krótkim oświadczeniu w mediach społecznościowych.