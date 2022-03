Aleksandra Kwaśniewska chciała wesprzeć Ukrainki. Nie wytrzymała, gdy zobaczyła niektóre komentarze

Natomiast inna internautka zasugerowała, że obecna sytuacja jest następstwem działań polityków krajów zachodnich oraz Stanów Zjednoczonych. Tego również Kwaśniewska nie pozostawiła bez odpowiedzi. "To milczenie jest złotem droga pani. Milczenie. Polecam rozwadze. Amerykanie mają swoje za uszami. Kropka. W żaden sposób nie usprawiedliwia to ataku Putina na Ukrainę. Rozumiem, że nie docierają do pani nagrania bombardowań i zdjęcia zamordowanych dzieci. Zazdroszczę. Pewnie lepiej się śpi po nocach" – stwierdziła zdenerwowana Kwaśniewska.