Internauci zarzucili Aleksandrze Żuraw sympatyzowanie z Putinem. Odpowiedziała im wprost

– Wiele z was nie rozumie, że ja wiem, z czego wynika ta cena. Z tym moim zaskoczeniem chodzi przede wszystkim o to, że obecnie po tych podwyżkach gazu, gdzie ludzie, żeby mieć ciepło w domu muszą płacić niewyobrażalne pieniądze, po podwyżkach cen jedzenia i teraz też paliwa nie wiem, jak ludzie z najniższą krajową czy po prostu z normalnymi zarobkami mają się w Polsce utrzymać. Z tego co wiem, to zarówno i kredyty i produkty spożywcze i paliwo będzie szło jeszcze do góry. I to też sprawia, że mam ciągłe poczucie lęku, jak to życie nasze i ludzi wokół będzie wyglądało – stwierdziła celebrytka.