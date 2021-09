Aleksandra Kwaśniewska o pierwszym dniu szkoły. Pokazuje zabawne zdjęcie z dzieciństwa

Aleksandra Kwaśniewska ponownie w świetle reflektorów

O Aleksandrze Kwaśniewskiej zrobiło się w ostatnim czasie znowu głośno po informacji, że wraca do telewizji. Córka byłego prezydenta postanowiła powrócić do porzuconego lata temu zawodu. Wcześniej pracowała bowiem jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Choć sama zarzekała się, że jej kariera na tym polu dobiegła końca, to jednak teraz będziemy mogli ją oglądać w programie "Miasto Kobiet" na kanale TVN Style. Jej współprowadzącą zostanie Marzena Rogalska.