Aleksandra Kwaśniewska wygadała się, jaki ma przydomek. Jest bardzo zabawny

Aleksandra Kwaśniewska do show-biznesu podchodzi z przymróżeniem oka. Spory dystans ma również do samej siebie, co widać chociażby na jej profilach w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do wielu celebrytek nie publikuje postów z wyretuszowanymi zdjęciami. Pokazuje fanom to, na co ma ochotę i często są to zabawne sytuacje z jej życia. Co więcej, Ola w sieci zasłynęła już jako mistrzyni hashtagów. Każdą fotografię podpisuje serią krótkich haseł, które humorystycznie opisują to, co widać na zdjęciu. Jednak w najnowszym poście hashtagów brak, pojawiło się jednak coś zupełnie innego!