Najpopularniejsze gwiazdy. Czyje zdjęcia najczęściej kupowano w mijającym roku?

Mimo szalejącej pandemii koronawirusa, gwiazdy mimo wszystko były aktywne w sieci, a w szczególności na Instagramie. Co rusz pokazywały fotki z różnych wydarzeń z prywatnego życia, czy też nowych przedsięwzięć. Fani często zaglądali na profile ulubieńców, aby przez chwilę zobaczyć, co u nich słychać.

Popularność gwiazd w 2020 roku nie malała

Co prawda ze względu na bezpieczeństwo od marca i tak nie było żadnych branżowych imprez, to i tak celebryci nieźle sobie poradzili w mijającym roku. Niektóre ze znanych kobiet w tym roku rodziły, więc dzięki okładkom ciążowym czy tuż po porodzie zarabiały krocie. Także spektakularne rozstania sprzyjały podbijaniu popularności gwiazd. Każdy z tych powodów doskonale nadawał się do tego, aby kupować zdjęcia osób z najgorętszymi nazwiskami.