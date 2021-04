Aleksandra Kwaśniewska z mężem. Pokazała ujęcie z samochodu

Zabawne ujęcie z samochodu

W ostatnim czasie bardzo głośno było o udanej współpracy zawodowej Kwaśniewskiej z mężem. Wspólnie stworzyli utwór "Liczy się tylko to" do najnowszej bajki "Co w duszy gra". Córka byłego prezydenta napisała przepiękne słowa, a Badach skomponował oraz zaśpiewał piosenkę. Jak przyznała Kwaśniewska, tekst powstawał w czasie, gdy razem z ukochanym żyli w rozłące – ona była za granicą, a jej mąż przebywał w Polsce.