Maria Szabłowska wspomina czasy PRL-u. "Moje życie było kolorowe"

Dziennikarka na dobre związała się ze światem muzyki, choć jak wielokrotnie przyznawała trafiła do radia przez zupełny przypadek. To właśnie w jej mieszkaniu odbyła się słynna prywatka z udziałem legendarnego zespoły The Animals. Maria Szabłowska ma na swoim koncie kilka książek oraz wiele udanych audycji radiowych.