Smaszcz chwali się genialnym synem. Wylicza jego umiejętności

Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski byli małżeństwem przez 23 lata, rozwiedli się w styczniu 2020 roku. Doczekali się dwóch synów 24-letniego Franciszka i 15-letniego Juliana. Starszy z chłopaków, choć jest już dorosły, to pilnie strzeże swojej prywatności i niewiele wiadomo na jego temat. Smaszcz postanowiła jednak uchylić rąbka tajemnicy. Przyznała na Instagramie, że Franek daje jej wiele powodów do dumy.

Franciszek Kurzajewski ukończył niedawno prestiżowe studia za granicą. Dumna mama zachwyca się na Instagramie jego umiejętnościami i podkreśla, że chłopak nie tylko zna biegle kilka języków, ale również wszystko, co osiągnął, zawdzięcza wyłącznie sobie. Nie prosił o pomoc rodziców.

"Skończył takie trudne studia z wybitnym wynikiem, zdobył tytuł magistra, zna perfekcyjnie 5 języków, jest szalenie pracowity i ambitny. Do wszystkiego doszedł własną, ciężką pracą i determinacją" - pochwaliła się Paulina Smaszcz.

