Aleksandra Żebrowska w ubrudzonej bluzce. Tak wygląda macierzyństwo

Ola Żebrowska pokazuje prawdziwe życie

Celebrytka chętnie dzieli się swoim życiem z internautami, a jej grono obserwatorów nieustannie powiększa się dzięki podejściu Żebrowskiej do tego, co publikuje. Na jej profilu nie brakuje nieidealnych zdjęć obrazujących trudy macierzyństwa.

Te widok rozbawił, ale też i ucieszył wiele innych matek. "Chciałam napisać, dziękuję, że prowadzisz ten profil i, że tak go prowadzisz. Żałuję, że nie widziałam tego wszystkiego rok temu kiedy zmieniając koszulkę po raz 1278987-ty w ciągu dnia waliłam głową w ścianę myśląc czemu tylko mnie to spotyka i że chyba nigdy się to nie skończy" - napisała jedna z nich.