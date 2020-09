Aleksandra Żebrowska wspiera osoby z depresją. Zwróciła uwagę na poważny problem

Według danych WHO na całym świecie na depresję cierpi 350 milionów ludzi. Statystyki dotyczące Polski również są niepokojące. Osiem milionów obywateli naszego kraju cierpi na różnego rodzaju problemy i zaburzenia psychiczne. To aż jedna czwarta Polaków, a statystyki nie uwzględniają dzieci i młodzieży. Instytut Psychiatrii i Neurologii szacuje, że wtedy liczba wzrosłaby nawet do 12 milinów.