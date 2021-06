Aleksandra Żebrowska żartuje z postu Agnieszki Kaczorowskiej. Wymowne zdjęcie

"Koncentracja na pozytywach, na wdzięczności, na wszystkim, co dobre i PIĘKNE właśnie, jest tym, co pozwoli Ci iść na szczyt, a nie siedzieć w Twoim lub czyimś błotku, w którym tak miło się taplać, bo przecież mnóstwo ludzi siedzi tam z Tobą. To dalej błotko, choć wszyscy krzyczą, że to prawda, dystans i akceptacja, to moim zdaniem jest to po prostu wygodne błotko, czyli maska, którą zakładasz, aby pasować do reszty otoczenia" - podkreśliła z pełną powagą.