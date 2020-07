Alexandria Ocasio-Cortez oskarża kongresmena Teda Yoho. Miał nazwać ją "s…a"

Według reportera "The Hill", portalu informacyjnego z Waszyngtonu, w miniony poniedziałek Ted Yoho podszedł do Ocasio-Cortez na schodach przed siedzibą Izby Reprezentantów i zaczął rozmowę o jej podejściu do bezrobocia i przestępczości w Nowym Jorku. Jak relacjonuje dziennikarz, nazwał ją "obrzydliwą" i "niespełna rozumu". Gdy Ocasio-Cortez odpowiedziała mu, że jest niegrzeczny, rzucił, że jest "p…ą s...ą". A potem odszedł.

Alexandria Ocasio-Cortez – wyzwana w Kongresie?

30-latka dodała potem, że polityk obrażając ją w miejscu publicznym, dał przyzwolenie innym mężczyznom na takie traktowanie swoich córek. – Używanie takiego języka w obecności mediów, daje zielone światło na odzywanie się w ten sposób do żony, córki, każdej kobiety w swojej społeczności. Jestem tu po to, by się temu sprzeciwić i powiedzieć, że to nieakceptowalne – skończyła.