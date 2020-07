Dom Jeffreya Epsteina wystawiony na sprzedaż. Cena zwala z nóg

Osoby, które oglądały dokument Netflixa "Jeffrey Epstein. Obrzydliwie bogaty" na pewno pamiętają niepozorną, choć luksusową posiadłość w Palm Beach. Pedofil spędzał tam mnóstwo czasu, a szczególnie upodobał sobie salę do masażu. Na masażystki wybierał nastolatki zamieszkujące gorszą dzielnicę miasta. Oczywiście, nie werbował ich osobiście. W jego imieniu robiła to Ghislaine Maxwell, wieloletnia kochanka i pracownica. Brytyjka obiecywała dziewczynkom szybki zarobek, nie mówiąc oczywiście, co je czeka, gdy przekroczą próg domu Epsteina.

Jeffrey Epstein – dom w Palm Beach na sprzedaż

Jak dziś podaje portal TMZ, niesławny dom, w którym dochodziło do gwałtów, został wystawiony na sprzedaż za prawie 20 mln dolarów. Kiedy czyta się, jak wspaniałe i luksusowe to miejsce, po ciele przechodzą dreszcze. Nie mówimy przecież o zwyczajnej willi. Wyraźnie z innego założenia wychodzi agentka Kerry Warwick, która próbuje za wszelką cenę sprzedać nieruchomość. – Wierzę, że przeszłe wydarzenia nie będą miały żadnego wpływu na przyszłość tego domu. Najbardziej liczy się jego lokalizacja i to, co można z nią zrobić – sucho oceniła.