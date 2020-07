Justyna Pochanke o mężu: "zamykał mnie w nocy w sypialni, żebym spała". Adam Pieczyński leczył żonę z pracoholizmu

Justyna Pochanke i Adam Pieczyński, chociaż byli jedną z najbardziej znanych par TVN, to o sobie i swojej relacji mówili niewiele. Dziennikarze od lat chronią swoją prywatność i jeżeli już wypowiadają się na temat małżeństwa, to w ich słowach nie brakuje ciepła i miłości. Przykładem tego jest fragment wywiadu, którego udzieliła kilka lat temu Pochanke. Co powiedziała o Adamie Pieczyńskim?