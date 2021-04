Alicja z partnerem zrobili grilla na balkonie. Kolejnego dnia otrzymali taką wiadomość

- Jeśli ktoś nie ma grilla elektrycznego, a ma kuchenkę indukcyjną, to wystarczy postawić na nią patelnię grillową i możemy z powodzeniem mieć taką namiastkę grillowania na tarasie czy na balkonie na zamkniętym osiedlu. Smak okopcenia jest co prawda troszeczkę inny, ale jeśli chodzi o strukturę mięsa, to zbytnio się nie różni – wyjaśnia ekspert kulinarny. - Mięso najlepiej zamarynować dzień wcześniej. Ważne jest, by wyjąć je z lodówki na około godzinę przed przyrządzaniem. Powinno nabrać temperatury pokojowej. Dzięki temu smak będzie idealny, a struktura delikatna. Poza tym warto starannie wymyć ruszt przed grillowaniem, co też zapobiegnie wydzielaniu się drażniących zapachów. Do marynaty do mięsa nie dodawajmy zbyt dużo tłuszczu, bo jeśli przygotowujemy potrawę na grillu węglowym czy drewnianym, to będzie dużo dymu, co może przeszkadzać sąsiadom – wylicza Cezary Powała.