Posadź zamiast hortensji. Pożałujesz, że dopiero teraz

Piątak lancetowaty to doskonała alternatywa dla hortensji. Wyróżnia się wyjątkowymi kwiatami w kształcie gwiazd, a także długim okresem kwitnienia. Nie wymaga wiele pracy czy specjalistycznych zabiegów. Wystarczy zapewnić mu odpowiednią ziemię i stanowisko, a także regularnie go podlewać, żeby odwdzięczył się pięknym wyglądem.

Piątak lancetowaty to roślina, która nie należy do najpopularniejszych, ale to może się wkrótce zmienić. Naturalnie występuje w Afryce, jednak z powodzeniem można uprawiać ją w naszym klimacie. Osiąga od 30 do 50 cm wysokości. Posiada drobne, pięciopłatkowe kwiaty w kształcie gwiazd. W zależności od odmiany kwitną na fioletowo, biało, czerwono, różowo lub amarantowo.