Zwykłe sandały odchodzą do lamusa. Te buty nosi nawet królowa

Choć stworzono je z myślą o hiszpańskich chłopach, dziś robią prawdziwą furorę również w damskiej garderobie. W dodatku noszą je także członkowie rodzin królewskich potwierdzając tym samym ich niezwykłą popularność. Są lekkie, wygodne i pasują do naprawdę wielu stylizacji. Podpowiadamy, z czym nosić espadryle damskie.

Modelka swoje espadryle zestawiła z klasycznymi, białymi jeansami, czarnym crop topem oraz kremową marynarką, tworząc w ten sposób modny i wygodny look, który sprawdziłby się np. do pracy.

Katie Holmes to prawdziwa królowa codziennych stylizacji. Nie da się ukryć, że aktorka ceni przede wszystkim wygodę, którą z niewymuszoną łatwością łączy z najgorętszymi trendami sezonu.

Ostatnio przechadzała się w niebieskich spodniach wide leg oraz oversize’owej kurtce w paski, do których dobrała granatowe espadryle na koturnie. Buty nie tylko optycznie wydłużyły nogi, ale również dodały jej nieco elegancji.

Paris Hilton słynie z dość odważnych stylizacji przywodzących na myśl styl Y2K. Odkąd jednak została mamą, coraz częściej można spotkać ją w nieco bardziej dystyngowanych stylizacjach. Ostatnio paparazzi przyłapali ją w eleganckiej szmizjerce w kwiaty i z uroczymi bufkami na rękawach, do których dobrała kremowe espadryle damskie.

Amerykanka postawiła na buty na koturnie, na których również pojawił się subtelny, kwiatowy wzór pasujący do jej kobiecej kreacji.

Królowa Letycja, podobnie zresztą jak księżna Kate, uwielbia dobierać do swoich oficjalnych stylizacji espadryle damskie. Najczęściej żona króla Filipa VI sięga po modele na koturnie, które wydłużają jej sylwetkę.

