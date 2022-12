Alternatywy dla plastikowych opakowań. Oto co może je zastąpić

Używanie plastikowych toreb i opakowań, nie tylko na żywność, ale i na inne przedmioty sprzedawane w sklepach, powoduje, że rośnie liczba odpadów. Plastik i tworzywa sztuczne to rodzaj śmieci, które mają bardzo długi okres rozpadu, wynoszący od 100 do nawet 1000 lat, przez co są bardzo problematyczne dla środowiska. Mogą powodować m.in. zanieczyszczenia mikroplastikiem. Na szeroką skalę prowadzone są poszukiwania alternatywnych dla plastikowych opakowań. Jakie najlepiej sprawdzają się w tej roli?