Ludzie + 2 alyssa milanoDonald Trump oprac. Katarzyna Dobrzyńska 31-12-2019 (07:46) Alyssa Milano apeluje do Donalda Trumpa. "Przestań tak mówić" Alyssa Milano to amerykańska aktorka, z którą wychowały się miliony. Teraz celebrytka chce wykorzystać swoją popularność i apeluje do Donalda Trumpa. Aktorka stanęła w obronie 44 milionów Amerykanów. Alyssa Milano zasłynęła rolą Phoebe Halliwell w kultowym serialu "Czarodziejki". Milano grała tam zbuntowaną dziewczynę, która nie boi mówić się głośno o swoich przekonaniach i umie walczyć o dobro innych. Aktorka przypomina ją charakterem - udziela się charytatywnie oraz społecznie. Chociaż ostatnie lata były dla niej trudne. Alyssa Milano Aktorka na opublikowała wpis naTwitterze, w którym zaapelowała do Donalda Trumpa. "Hej Trump, może twoim noworocznym postanowieniem powinno być przestanie używania takich słów jak 'szalony' albo 'niezdrowy na umyśle'. 44 miliony osób będzie ci za to wdzięczne"- napisała w mediach społecznościowych. Aktorka uważa, że takie określenia uderzają w osoby, które cierpią na choroby psychiczne. Celebrytka sama przyznała się do depresji i zaburzeń psychicznych, które zostały wywołane przez depresję poporodową. Aktorka doświadcza ataków paniki. Uważa, że takie określenia piętnują osoby chore. Przyznała, ze tego typu słowa ją dotykają oraz uderzają w jej uczucia oraz pozostałych 44 milionów Amerykanów, którzy cierpią na różnego rodzaju zaburzenia.