Alyssa Milano ma problemy z sercem. To skutki zachorowania na koronawirusa

Alyssa Milano przez koronawirusa ma problemy z sercem

"Fizycznie zaczynam czuć się lepiej. Wciąż biorę aspirynę, aby rozrzedzić krew, olej rybny, witaminy B, D, C oraz cynk. Nadal mam sporadyczne kołatanie serca i problemy z pamięcią (to absolutnie najgorsze). Ale nie jest tak źle, jak kilka tygodni temu. Czuję się lepiej. Miałem tomografię komputerową płuc i rezonans magnetyczny serca. Wyniki były w porządku" - wyjaśnia aktorka.

"Jednak czasami bardzo się boję. Nie o to, że znowu zachoruję, ale o to, że moi bliscy zachorują. Nie chcę, żeby to mieli. To bestia" - napisała Alyssa Milano. Gwiazda prosi również fanów, aby traktowali wirusa poważnie, przestrzegali zaleceń i uważali na siebie.