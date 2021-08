Alżbeta Lenska kusi w zmysłowej bieliźnie. Ma podwójny powód do świętowania

"Kiedy wstajesz w swój ostatni dzień z trójką z przodu, lekko przejęta, ale i podekscytowana, zerkasz w kalendarz a tam wyskakuje, że dokładnie dzień przed twoimi urodzinami, wypada Międzynarodowy Dzień Seksu. Zamiast, jak to ja analizować przesłanie od świata czy to dobrze czy to źle, w sumie cieszę się za przekierowanie mojej uwagi z liczby na fakt, że w niezłe święto szykuje się imprezka urodzinowa. Moi kochani - proszę się tam dziś ładnie zachowywać" - skomentowała z humorem modelka. Życzymy wszystkiego najlepszego.