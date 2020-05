Amber Heard żegna ukochaną matkę. "Mam złamane serce"

"To trudne do uwierzenia, jeszcze trudniejsze do powiedzenia, ale czuje się ogromną szczęściarą, że byłam jej córką i otrzymałam dar światła, którym oświecała nas wszystkich przez 34 lata. Dziękuję za wsparcie, hojność, które ja i moja siostra Whit otrzymaliśmy od przyjaciół i rodziny w tym trudnym czasie. Ono ratuje nasze dusze" – dodała aktorka. Jej wpis to swoisty hołd, oddany zmarłej matce. Do tej pory nie są znane przyczyny śmierci Paige Heard.