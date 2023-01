Amello z "40 kontra 20" zdobyła tytuł miss. Tak wyglądała kilka lat temu

- Miałam 17 lat (kiedy się przeprowadziła - przyp. red.), byłam bardzo młoda. Dużo pracuję, bo nie chcę tam wracać. Mój ojciec mnie zostawił, mama nie żyje. Byłam takim dzieckiem wychowywanym od babci do cioci, jeszcze wujek. Brakuje mi takiej jednej osoby, do której mogę powiedzieć mamuś albo tatuś. Jak przyleciałam do Polski, jeszcze nie miałam faceta. Mój pierwszy facet był z Polski - tłumaczyła Amello w programie.