Marietta z "Hotelu Paradise" wyszła za mąż. Internauci skrytykowali jej suknię

Internauci zniesmaczeni. "Coś ta twoja sukienka nie bardzo"

Ślub to z pewnością jedno z ważniejszych wydarzeń dla wielu par, które zdecydowały się na wspólne życie. Suknia ślubna to z kolei dla panny młodej jeden z tych elementów garderoby, które zapamięta do końca życia. Rozpromieniona Marietta podzieliła się pierwszymi zdjęciami z tego wyjątkowego dnia. Widać, że nie kryła się z tym, jak bardzo czuje się szczęśliwa. Tymczasem, obok gratulacji, część internautów postanowiło wbić celebrytce szpilę.