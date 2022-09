Ana de Armas w syreniej sukni na premierze "Blondynki". Inspirowała się Marilyn Monroe

Ana de Armas dodała do całości delikatną biżuterię - złote pierścionki oraz bransoletkę, jak i kolczyki z diamentami. Makijaż, w porównaniu do reszty, był minimalistyczny - skupiono się głównie na oczach, które podkreślono brązowymi cieniami i eyelinerem, a usta i policzki - odcieniem naturalnie różowym. Włosy zostały jedynie zaczesane do tyłu.