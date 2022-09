Ana de Armas była dziewczyną Bena Afflecka. Teraz spotyka się z nim

Ana de Armas to pochodząca z Kuby aktorka, którą możemy znać w występu w produkcji "Na noże", za co otrzymała nominację do Złotego Globu. Niedawno de Armas wcieliła się m. in. w rolę Marylin Monroe w filmie "Blondynka". Prywatnie aktorka była dziewczyną Bena Afflecka, jednak to już przeszłość. Oto z kim spotyka się teraz.