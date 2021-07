Andie MacDowell na czerwonym dywanie w Cannes. Paulina Młynarska bierze ją w obronę

Dodała, aby przestać hejtować dojrzałe kobiety, bo nie każda obsadza się w roli księżniczki. Wystosowała też odezwę do hejterów: "Nie im dowalacie, a samym sobie. Nie o nich są te wasze wpisy, tylko o was. O waszym lęku przed starzeniem się. O waszej nienawiści do wolności i do własnej płci. Jest 2021 rok. Kobiety mogą wyglądać, jak chcą i robić, co chcą. Być, kim chcą".