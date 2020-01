Andrzej Duda chce schudnąć. Przygotował już plan

Nie samą polityką człowiek żyje. Nowy rok to czas, kiedy wielu z nas ma pewne postanowienia. Do tej grupy zalicza się również prezydent Andrzej Duda, który zdradził swoje plany na najbliższy czas. I wcale nie dotyczą one sceny politycznej.

Andrzej Duda

Andrzej Duda w rozmowie z "Super Expressem" wyjawił, że pragnie zmienić swoją sylwetkę. – Chciałbym trochę zeszczupleć – powiedział. – To oznacza, że muszę wdrożyć więcej aktywności fizycznej w swój plan dnia – dodał.

Andrzej Duda chce rozpocząć sezon narciarski Przypominamy, że prezydent jest zapalonym narciarzem i co roku stara się szusować na stokach. Jednak ze względu na pełnione obowiązki głowy państwa nie jest to takie łatwe. – Od grudnia 2019 r. nie skorzystałem z jazdy po śniegu. W nowym roku również nie miałem jeszcze tej okazji – przyznaje Andrzej Duda.

Zdradził dziennikowi, że w najbliższym czasie chce to zmienić. – Mam nadzieję, że wezmę udział w zawodach charytatywnych, które są organizowane przez Małgorzatę Tlałkę-Długosz (narciarka alpejska – przyp. red.). Zawsze na nich jestem. Maraton charytatywny dla dzieci z niepełnosprawnościami to dla mnie priorytet i szczytna inicjatywa – tłumaczy prezydent.

Prezydent rok temu opublikował na swoim profilu na Instagramie nagranie, ze swoich narciarskich popisów. Wymijając tyczki zjechał z góry nienagannym szusem.

Źródło: "Super Express"

