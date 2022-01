Andrzej Duda w Nowy Rok wyznacza trendy? Dowodem zdjęcie Michelle i Baracka Obamów

"Drodzy TT-owicze! Niech ta sylwestrowa noc 2021/2022 będzie dla was niezapomnianą! Niech 2022 rok przyniesie wam to, co sobie zaplanowaliście i o czym marzycie. Niech to będzie dobry rok. Dla każdego. Tego wam życzymy z całego serca" - takie życzenia noworoczne zamieścił na Twitterze Andrzej Duda.