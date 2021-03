Andrzej Duda złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet

Kancelaria Prezydenta opublikowała dziś z okazji Dnia Kobiet nagranie z życzenia dla pań. "Dziękujemy wszystkim paniom wspaniale wykonującym swoje zadania zawodowe. Za cierpliwość, za ciepło, za fachowość, za wszystko co na co dzień nam ofiarujecie" - mówi podczas krótkiego filmu prezydent Duda. Do życzeń przyłączają się również inni pracownicy KPRP: Tomasz Kulikowski, Dawid Drabik, Grażyna Ignaczak-Bandyk, Barbara Brodowska Mączka, Paweł Soloch, Błażej Spychalski, Marta Ogonowska-Polkowska, Łukasz Rzepecki, Paweł Szrot i Aleksandra Wicik.