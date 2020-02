Andrzej Piaseczny pokazał zdjęcie z basenu. Fanki są zachwycone

Andrzej Piaseczny początek nowego roku postanowił spędzić na wakacjach. Na swoim profilu na Instagramie opublikował zdjęcie z basenu. Fanki były zachwycone widokiem. Uwagę zwracają również tatuaże artysty.

Piosenkarz zdecydował, że potrzebuje urlopu. Na początku tego roku wybrał się w podróż do egzotycznych krajów, gdzie oddawał się czytaniu książek, odpoczywaniu i pływaniu. Artysta bardzo ceni swoją prywatność, dlatego rzadko mamy okazję podziwiać zdjęcia z wakacji czy innych wyjazdów. Tym razem jednak postanowił zrobić wyjątek i pochwalił się fotografią z basenu. Post doczekał się też krótkiego podpisu: "No, to koniec wakacji" - napisał celebryta.