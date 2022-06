Andrzej Seweryn był mężem Krystyny Jandy. W sumie pięć razy stawał na ślubnym kobiercu

"Umawialiśmy się na spotkania, najczęściej w sprawie książek. Pamiętam, że pożyczył mi ‘Ferdydurke’ Gombrowicza. Później zachorowałam, a on zaczął telefonować codziennie, nic więcej jednak się nie działo. Aż do pewnego wieczoru, kiedy przyjechał do Ursusa, tym razem bez żadnego pretekstu. I właśnie wtedy – jakby to powiedzieć – stało się to, co się stało" – wspomina Janda w książce "Gwiazdy mają czerwone pazury".