Andrzej Strzelecki nie żyje. Córka żegna go w nietypowy sposób

Andrzej Strzelecki nie żyje. Córka Joanna Strzelecka-Żylicz żegna ojca

Andrzej Strzelecki - relacje z córką

Jeszcze kilka tygodni temu w rozmowie z WP Kobieta Joanna Strzelecka-Żylicz przyznała, że leczenie w USA może pomóc. Córka Andrzeja Strzeleckiego opowiedziała też, jakie były jej relacje z ojcem. "Zawsze byliśmy w bardzo dobrych relacjach. Tata jest dla mnie bardzo ważną osobą w życiu. Zawsze mogę z nim o wszystkim porozmawiać. Potrafimy zdzwaniać się w środku nocy. Wyślę mu sms-a, on oddzwania, bo akurat pisze. Ja też jestem często w trybie nocnym, jeśli chodzi o pracę. Jesteśmy do siebie bardzo podobni, także fizycznie. Ja co prawda, całe szczęście, nie mam wąsów, ale jak stoimy obok siebie, to nie ma wątpliwości, że jesteśmy z tej samej drużyny" - wyznała.