Andrzej Strzelecki nie żyje. Żona Joanna Pałucka wspierała go do końca

Andrzej Strzelecki i Joanna Pałucka byli szczęśliwą parą

Pałucką urzekło w mężu jego poczucie humoru i dystans do życia. Podkreślała, że w ich związku nie było nudy. Strzelecki natomiast po skończeniu 60 lat żartował: "Kiedy ma się u boku taką kobietę jak Joasia, nie jest trudno wciąż zachowywać młodość. Jej optymizm i energia to dla mnie najlepszy środek odmładzający".

"Mąż przyjechał do szpitala na Banacha w Warszawie na kompleksowe badania. I właśnie tam okazało się, że jest problem onkologiczny (...) Mąż odczuwał bóle w różnych częściach ciała, trzęsły mu się ręce. Były to problemy natury neurologicznej, dlatego położono go na oddziale neurologii. Neurologicznie jednak jest wszystko dobrze. Bóle to wynik rozprzestrzeniającego się raka" – wyznała.