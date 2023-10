Nie chcą jałmużny. "Edukacja to zgniłe jajo dla rządzących"

Do rządowych obietnic sceptycznie podchodzi również Zbigniew, były nauczyciel historii w jednej z krakowskich szkół ponadpodstawowych, który rok temu odszedł z zawodu. - Byłem naiwny. Przez kilka dobrych lat łudziłem się, że coś się zmieni. Chodziłem na strajki, brałem udział w protestach. W 2019 roku strajkowałem przez trzy tygodnie, zbierałem podpisy. Zamiast zrozumieć, władza zaczęła traktować nas jak wroga. W końcu doszedłem do wniosku, że edukacja to zgniłe jajo dla rządzących. Już nigdy nie wrócę do szkoły - zapewnia.