"Ania przez ból żołądka przestała normalnie jeść". Rodzice są przerażeni powrotem dzieci do szkoły

- Mam wrażenie, że wszyscy się boją tego samego: znowu nas zamkną w czterech ścianach, na głowie będą dzieciaki. Nie wiadomo, co z pracą, no i oczywiście: możemy się pozarażać - mówi Aleksandra Wyszykowska, mama 13-letniej Ani, która niestety odchorowała psychicznie skutki zdalnej nauki. - Miałam nadzieję, że jak się zaszczepimy, to wszystko wróci do normalności. A to wcale nie takie pewne, bo się okazuje, że powstał kolejny wariant. I takie ciągłe życie w strachu udziela się wszystkim dookoła, a ile to potrwa - nikt nie wie. O siebie się nie boję, jestem dorosła, wyrosłam w normalnej rzeczywistości. Boję się o młodzież, bo ona będzie najbardziej pokiereszowana - wyjaśnia.