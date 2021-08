Wychowałam syna bez 500 plus. Dziś nie rozumiem zdziwienia rodziców, gdy przychodzi do płacenia [LIST]

Tylko inne było podejście do pieniądza. Starałam się systematycznie odkładać gotówkę i robiłam przemyślane zakupy. Inaczej wydaje się własne pieniądze, a inaczej te podarowane. Oczywiście "500 plus" nie ma nic wspólnego z prezentem, ale niestety mnóstwo rodziców tak to postrzega. Coraz częściej słyszę, że kwota powinna wzrosnąć do 700 zł, bo ceny tak bardzo poszły w górę. Absurdalne myślenie.