Ania Starmach w sukience z sieciówki za 59 zł. To przepiękna sukienka na lato

Ania Starmach to jedna z jurorek programu "Masterchef", w którym wraz z Magdą Gessler i Michelem Moranem ocenia aspirujących kucharzy. Produkcja zagwarantowała jej ogromną popularność i sympatię widzów. Fani kochają ją za pogodne usposobienie i naturalność oraz kobiecy styl, na którym można się wzorować. Pod zdjęciami na Instagramie bardzo często pojawiają się pytania, o to skąd pochodzą jej ubrania. Tym razem to jednak nie jej zdjęcie wywołało poruszenie - fortogarię gwiazdy w sukience z sieciówki udostępniła jej makijażystka, Marta Szulc.