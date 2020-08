Anita Sokołowska o wybuchu w Bejrucie. "Moje serce przeszywa skurcz"

Wybuch w Bejrucie doprowadził do zniszczenia znacznej część stolicy Libanu. We wtorkowym wybuchu zginęło ok. 135 osób, a ponad 5 tys. zostało rannych. Teraz głos w tej sprawie zabrała Anita Sokołowska, która była tam podczas rewolucji.

Anita Sokołowska o eksplozji w Bejrucie (ONS.pl)