Bejrut. Matylda Damięcka nie zamierza milczeć. Zamieściła wymowną grafikę

Matylda Damięcka poprzez sztukę odniosła się do wybuchu, do którego doszło w stolicy Libanu. Bejrut został sparaliżowany, życie straciło co najmniej kilkadziesiąt osób, a do sieci trafiają kolejne nagrania i zdjęcia obrazujące skalę tragedii.

Matylda Damięcka poprzez wymowną grafikę odniosła się do wybuchu w Bejrucie (East News)