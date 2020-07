Anita Sokołowska pozuje w zbożu. Gwieździe serialu "Przyjaciółki" oberwało się za niszczenie upraw

Gwieździe serialu "Przyjaciółki" oberwało się za niszczenie upraw

"Podobno ostatnio bardzo modne były zdjęcia w rzepaku. Mam i ja swoje w zbożu. Pewnie to nie to samo, ale to zrobione jest podczas spaceru przez moją przyjaciółką Fifi. P.S Mówię do Fifi: –Aśka, rób je szybko, bo coś śak dziwnie się tu czuje, tak nieswojo, w zbożu, no weź" a Aśka do mnie –"Stój, dobrze wyglądasz, będą lajki i fejm" Wyszło nam?" - dopytywała celebrytka.