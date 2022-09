Anita Werner nie kryła wzruszenia. Przekazała radosną nowinę

Anita Werner od czasu do czasu dzieli się w sieci urywkami z życia codziennego. Zwłaszcza jeśli mowa o zachęcaniu internautów do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej. Nie jest tajemnicą, że dziennikarka marzyła o pewnym przedsięwzięciu, które właśnie zrealizowała. Werner nie kryła łez - to był wyjątkowo wzruszający moment.