Anna Czartoryska-Niemczycka zachęca do ekologicznego stylu życia. Od dwóch miesięcy nie kupuje ubrań

Anna Czartoryska-Niemczycka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jednak w przeciwieństwie do wielu celebrytów, uważnie selekcjonuje publikowane informacje. Po raz kolejny wykorzystała swój profil na Instagramie do promowania ekologicznego stylu życia.

Anna Czartoryska-Niemczycka jest jedną z bardziej świadomych gwiazd, jeżeli chodzi o prowadzenie profili w mediach społecznościowych. Nie pozwala sobie na żadne skandale czy niestosowne publikacje. Aktorka kojarzona jest z wyszukanym stylem i umiłowaniem do mody. Jednakże 2 miesiące temu postanowiła dołożyć tzw. trzy grosze do ochrony planety i zrezygnowała z kupowania ubrań. Pochwaliła się tym na swoim profilu na Instagramie.

Chociaż dla Anny Czartoryskiej-Niemczyckiej dwa miesiące bez zakupów odzieżowych to duże osiągnięcie, na wielu kobietach nie robi to wrażenia. Coraz więcej osób żyje zgodnie z filozofią zero waste. Powiększa się też grono tych, którzy ubierają się w lumpeksach, co również jest dobrym rozwiązaniem.