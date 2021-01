Anna Czartoryska pokazała sypialnię. Skromne i minimalistyczne wnętrze

"Zrozumiałam, że jedyny sposób na to, żeby posiadać mniej przedmiotów, to nie wpuszczać ich do domu. (...) Wysprzątałam cały dom, zajęło mi to dwa miesiące. Wywiozłam ok. 20 worków ubrań do Czerwonego Krzyża. Starałam się to odgruzowywanie zrobić porządnie, chciałam każdej rzeczy nadać nowe życie" - wyjaśniła.