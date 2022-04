Anna Czartoryska urodziła czwarte dziecko. Znamy płeć i imię maleństwa

"Przede wszystkim potrzebna jest silna grupa wsparcia – mąż, rodzice, teściowie, rodzeństwo, niania, sąsiadka lub przyjaciółka… nie wstydźmy się prosić o pomoc i znajdźmy osoby, które chętnie zajmą się naszym dzieckiem, gdy my damy sobie czas na złapanie chwili oddechu – to naprawdę ważne dla zachowania równowagi i pozytywnego nastawienia do codziennych obowiązków. W zamian możemy podrzucić sąsiadce zakupy wracając ze spaceru, a mamie zafundować wyjście do kina, żeby mogła się zresetować po dniu spędzonym z wnukami" - poradziła w wywiadzie dla Anny Radowickiej.