Anna Dereszowska i Daniel Duniak korzystają z pomocy psychoterapeuty. Para spodziewa się kolejnego dziecka

- Wkraczając w ten związek, miałam poczucie, że jestem starsza – to było dla mnie istotne, nie wiedzieć czemu, mimo że to są raptem cztery lata. A Daniel nagle zrobił taką woltę, że w tej chwili to on jest liderem i frontmenem, jeżeli chodzi o samorozwój. I dobrze mi z tym, z wielką przyjemnością oddaję pałeczkę pierwszeństwa w jego ręce, co jest też dużą zmianą we mnie - mówiła Anna Dereszowska w rozmowie opublikowanej na blogu "Baby By Ann".