Anna Dereszowska: "Już nie walczę z wizerunkiem femme fatale"

Anna Dereszowska wciąż wielu osobom kojarzy się z postacią Korby z filmu "Lejdis". Jeszcze długo po premierze widziała zdziwienie na twarzach fanów, kiedy spotykała się z nimi po spektaklach. "O Boże, a pani taka miła" – mówili. Teraz aktorka zdradza, dlaczego już nie walczy z wizerunkiem wyrachowanej kobiety.

Aktorka zaznacza, że to właśnie dzięki "Lejdis" i spektaklowi "Siostrunie" zrozumiała, że można stworzyć prawdziwą, głęboką relację z kobietą. Zawsze wydawało jej się, że łapie lepszy kontakt z mężczyznami i to oni byli jej przyjaciółmi. "Wcześnie zmarła mi mama, więc miałam trudny kontakt z kobietami. Nie byłam nauczona przyjaźni damsko-damskiej" – tłumaczy.

Od śmierci jej mamy mija właśnie 30 lat. "To ciężki okres, bo mam dzieci w zbliżonym wieku, w którym ja i mój brat byliśmy, gdy mama odeszła. Ja z kolei powoli zbliżam się do jej wieku. To czas podsumowań i obawy o to, co by było gdyby" – wyznaje Dereszowska.